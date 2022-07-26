В Бундестаге призвали предоставить «Газпрому» все документы по турбине Siemens

«Газпром» должен получить все необходимые документы по турбине Siemens для трубопровода «Северный поток». Такое заявление сделал 25 июля депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«Газпром» не может устанавливать такую турбину, полагаясь просто на удачу», — сказал депутат в беседе с ТАСС, добавив, что ситуация вокруг «Северного потока» «провоцирует большой экономический и дипломатический ущерб» для Германии.

25 июля пресс-служба компании «Газпром» рассказала, что на компрессорной станции «Портовая» газового трубопровода «Северный поток» будет приостановлена эксплуатация еще одного газотурбинного двигателя Siemens. Пресс-служба также добавила, что суточная производительность станции «Портовая» с 27 июля составит до 33 млн куб. м.

В тот же день на заявление «Газпрома» отреагировало министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ, которое сообщило о том, что не видит технических причин для сокращения поставок газа по «Северному потоку».

Ранее, 14 и 15 июня, «Газпром» сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть из-за санкций против Москвы.

17 июля стало известно, что канадская сторона отправила турбины, которые находились там на техобслуживании, в Германию. Позже, 21 июля, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил, что турбина доставлена в Германию.

Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать этого не удалось. Немецкая сторона заявила, что проблема якобы в отсутствии таможенных документов с российской стороны.

В «Газпроме» 25 июля рассказали, что получили от Siemens документы от властей Канады по турбинам и изучили их. Также в понедельник в Siemens Energy рассказали, что получили всю необходимую документацию от правительства Германии для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели. При этом там отметили, что не хватает таможенных документов для ввоза турбины.

Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать этого не удалось. Немецкая сторона заявила, что проблема якобы в отсутствии таможенных документов с российской стороны.

В «Газпроме» 25 июля рассказали, что получили от Siemens документы от властей Канады по турбинам и изучили их. Также в понедельник в Siemens Energy рассказали, что получили всю необходимую документацию от правительства Германии для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели. При этом там отметили, что не хватает таможенных документов для ввоза турбины.