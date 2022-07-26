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В Бундестаге призвали предоставить «Газпрому» все документы по турбине Siemens

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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«Газпром» должен получить все необходимые документы по турбине Siemens для трубопровода «Северный поток». Такое заявление сделал 25 июля депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

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«Газпром» не может устанавливать такую турбину, полагаясь просто на удачу», — сказал депутат в беседе с ТАСС, добавив, что ситуация вокруг «Северного потока» «провоцирует большой экономический и дипломатический ущерб» для Германии.

25 июля пресс-служба компании «Газпром» рассказала, что на компрессорной станции «Портовая» газового трубопровода «Северный поток» будет приостановлена эксплуатация еще одного газотурбинного двигателя Siemens. Пресс-служба также добавила, что суточная производительность станции «Портовая» с 27 июля составит до 33 млн куб. м.

В тот же день на заявление «Газпрома» отреагировало министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ, которое сообщило о том, что не видит технических причин для сокращения поставок газа по «Северному потоку».

Ранее, 14 и 15 июня, «Газпром» сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть из-за санкций против Москвы.

17 июля стало известно, что канадская сторона отправила турбины, которые находились там на техобслуживании, в Германию. Позже, 21 июля, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил, что турбина доставлена в Германию.

Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать этого не удалось. Немецкая сторона заявила, что проблема якобы в отсутствии таможенных документов с российской стороны.

В «Газпроме» 25 июля рассказали, что получили от Siemens документы от властей Канады по турбинам и изучили их. Также в понедельник в Siemens Energy рассказали, что получили всю необходимую документацию от правительства Германии для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели. При этом там отметили, что не хватает таможенных документов для ввоза турбины.

Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать этого не удалось. Немецкая сторона заявила, что проблема якобы в отсутствии таможенных документов с российской стороны.

В «Газпроме» 25 июля рассказали, что получили от Siemens документы от властей Канады по турбинам и изучили их. Также в понедельник в Siemens Energy рассказали, что получили всю необходимую документацию от правительства Германии для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели. При этом там отметили, что не хватает таможенных документов для ввоза турбины.

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