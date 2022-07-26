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Власти префектуры Сидзуока в Японии объявили об эвакуации 190 тыс. человек
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Власти префектуры Сидзуока в Японии объявили об эвакуации 190 тыс. человек

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Фото: Global Look press//Du Xiaoyi
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Власти префектуры Сидзуока объявили об эвакуации 190 тыс. человек после сильных дождей в регионе. Об этом 26 июля рассказала газета Asahi Shimbun со ссылкой на администрации городов региона.

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«Утром 26 [июля] в западной префектуре Сидзуока прошел сильный дождь из-за влажного воздуха с моря и тропических циклонов. В городе Хамамацу за один час до 7:57 выпало 78 мм осадков, что стало самым высоким почасовым количеством осадков в июле за всю историю наблюдений. В 8:25 город издал приказ об эвакуации около 190 тыс. человек в некоторых домохозяйствах города. Город Косай, префектура Сидзуока, также издал приказ об эвакуации около 2 тыс. человек в 8:15 утра», — рассказало издание.

4 июля телеканал NHK со ссылкой на местные власти сообщил, что в префектуре Миядзаки на юго-западе Японии жителям было рекомендовано эвакуироваться из-за сильных дождей, вызванных приближающимся тайфуном. Уведомление получили, как сообщает телеканал, 311 жителей Кусимы, проживающих в 172 домах. Информация касалась как пожилых людей, так и людей с инвалидностью.

24 июля NHK рассказал об эвакуации 34 человек в префектуре Кагосима на юго-западе Японии, где произошло извержение вулкана Сакурадзима. Отмечается, что из-за извержения был объявлен самый высокий, пятый уровень опасности, подразумевающий срочную эвакуацию людей. Уточняется, что выброс вулканических камней зафиксирован в радиусе 2,5 км, возможен сход пирокластических потоков.

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