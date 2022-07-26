В США обозреватель оспорила право Украины на борщ

Украина не может заявлять исключительные права на борщ. Такое мнение опубликовала Катя Седжвик в The American Conservative 23 июля.

Как отмечается в публикации, найти автора, который решил добавить свеклу «в кислый суп», не удалось. Поэтому им мог быть казак, татарин или русский.

«Одно из самых ранних упоминаний о блюде можно найти в дневнике немецкого купца 1584 года, путешествующего в Киев, тогда город в Речи Посполитой. Еще одно упоминание о борще появилось в московском трактате XVI века о семейной культуре под названием «Домострой», — пишет журналистка.

Обозреватель подчеркивает, что суп, вполне вероятно, появился раньше исторических записей, документирующих его существование, и, возможно, он старше, чем российская или украинская государственность.

Подводя итог, Седжвик отметила, что рецепт борща из Украины может быть включен в украинскую кулинарную книгу, а рецепт из России — в российскую «не потому, что они его изобрели, а потому, что они его готовят».

Ранее, 1 июля, культуру приготовления украинского борща внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как указано на сайте организации, культура приготовления украинского борща «нуждается в срочной охране».

9 июня постоянный представитель РФ при организации Александр Кузнецов рассказал, что украинская делегация обвинила Россию в представлении угрозы украинскому борщу.

20 апреля стало известно, что на Украине предложили отмечать День украинского борща.

10 октября 2020 года британское издание The Times рассказало о «горячей войне» России и Украины из-за борща. Однако читатели газеты неожиданно предложили признать борщ польским.

Как отмечается, «борщевая война» разгорелась в 2019 году, после того как в публикации аккаунта «Россия» в Twitter появился рецепт известного и любимого многими символа русской кухни — борща. Украинские пользователи оставили под постом множество гневных комментариев с заверением, что борщ — украинский.