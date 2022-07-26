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Эксперты объяснили аномальную погоду в июле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Июль ознаменовался погодными аномалиями в регионах России. Сильный ливень в Сочи привел к подъему уровня воды в реках, в Якутии наводнение вызвало прорыв насыпи и затопление нескольких населенных пунктов, Москва столкнулась с экстремальной жарой, которую перемежали кратковременные, но сильные ливни. Частота и сила стихийных бедствий в ближайшие годы продолжит нарастать, считают эксперты, с которыми поговорили «Известия».

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24 июля в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жаркой погоды. Температура поднималась до 32 градусов не впервые за месяц — плюс 32,2 градуса на столбиках московских термометров уже фиксировали 11 июля.

«Для умеренных широт и особенно мегаполисов это действительно опасно, потому что при температуре 30 градусов и выше наступают негативные последствия для человека. Причем не только преклонного, но и молодого и среднего возраста», — напомнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаила Юлкина, климатические модели показывают, что частота неблагоприятных и экстремальных погодных явлений растет. В среднем выросла сила стихийных бедствий, их мощность и интенсивность.

«Отчасти это связано с тем, что более теплый воздух по определению более влажный. Получается, когда сильные ветра обрушиваются на регион, то стихия оказывается тяжелее и сильнее, потому что несет в себе больше воды. Если ранее в Сочи такие истории случались раз в три года, то теперь трижды в год. То же самое и с Сибирью: паводки на реках в летний период никогда не были характерной чертой этого региона, а теперь стали. Можно сказать определенно, что повторяемость действительно возросла», — сказал он «Известиям».

О росте погодных аномалий в связи с изменениями климата рассказал и председатель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», зампред общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.

«Надо готовиться к тому, что там, где климат очень засушливый, будет эрозия почвы и опустынивание. Нужно готовиться к еще большим пожарам. Где большие паводки и наводнения, их не будет меньше, потому что леса в тех местах фактически вырублены», — полагает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стихии творение: ждать ли в августе аномальной погоды

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