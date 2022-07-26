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Умер Пол Сорвино из «Славных парней» и сериала «Закон и порядок»

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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Dave Starbuck
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Актер Пол Сорвино, сыгравший гангстера Пола Сисеро в криминальной драме Мартина Скорсезе «Славные парни» 1990-го года, скончался в возрасте 83 лет, сообщил портал TMZ в понедельник, 25 июля.

Представитель Сорвино Роджер Нил, подтвердил информацию о смерти актера. Его не стало утром в понедельник. Рядом с ним была его супруга Ди Ди.

«Наши сердца разбиты, другого Пола Сорвино никогда не будет, он был любовью всей моей жизни и одним из величайших артистов, когда-либо украшавших экран и сцену», — написала в соцсетях супруга актера.

Сорвино дебютировал в кино в 1970 году в комедии «Где Поппа?», снимался в таких телесериалах «Закон и порядок», выступал на Бродвее. За карьеру в Голливуде Сорвино снялся более чем в сотне фильмов. Он сыграл Генри Киссинджера в фильме 1995 года «Никсон» и Фульхенцио Капулетти в фильме 1996 года «Ромео + Джульетта». Одной из последних работ Сорвино стала роль в сериале «Крестный отец Гарлема», он сыграл Фрэнка Костелло.

Пол Сорвино родился 13 апреля 1939 года в Бруклине. Его отец был иммигрантом из Италии. Пол хотел стать оперным певцом до того, как увлекся актерским мастерством во время учебы в Американской музыкально-драматической академии в Нью-Йорке.

У Сорвино была тяжелая форма астмы, он осваивал различные дыхательные техники, чтобы справиться со своим состоянием. Он написал книгу-бестселлер «Как стать бывшим астматиком» и основал Фонд Сорвино по борьбе с астмой.

У него остались трое детей, среди которых — оскароносная актриса Мира Сорвино.

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