Бассейны в Германии могут приостановить свою деятельность для экономии газа, а в качестве альтернативы немцы могут использовать озера. Такое мнение 25 июля высказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Берлина Ян Эдер в интервью радиостанции RBB-24 Inforadio.

Эдер обосновал свою позицию тем, что Германия находится в энергетическом кризисе, из-за которого возрастает социальная напряженность: люди беспокоятся о дефиците голубого топлива, высоких ценах на электроэнергию и возможности потерять работу.

«Мы действительно должны закрыть бассейны и сказать людям: вы должны прыгнуть в озеро сейчас, чтобы сэкономить газ», — заявил Эдер.

Кроме того, он призвал местные власти одобрить концепцию в целях поддержки национальной промышленности.

В тот же день министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что из-за сокращения поставок энергоносителей из России страна столкнулась с «серьезной ситуацией», в которой ей грозит дефицит газа и необходимость экономии энергоресурсов. По словам Хабека, в том случае, если Германии не удастся сократить потребление газа на 15–20% и полноценно обеспечить объекты критически важной инфраструктуры, в том числе больницы, она может столкнуться с сокращением поставок голубого топлива на промышленные объекты.

25 июля газета Der Tagesspigel сообщила о том, что в Германии отключат подсветку Дворца Бельвю, который является официальной резиденцией президента Германии, ради экономии электроэнергии. Представитель главы государства Франка-Вальтера Штайнмайера сообщил, что подсветка будет включаться только в случае важных визитов. Всё остальное время она будет ограничена до необходимого для безопасности уровня.

21 апреля издание Bild в ответ на советы Хабека по противодействию энергетической зависимости от РФ предложила немцам поддерживать гигиену кошачьими методами. Таким образом журналисты Bild высмеяли политику Берлина по сокращению экономических связей с Россией и отказу от импорта российских энергоресурсов.