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Глава МИД Британии Трасc призвала не допускать зависимости от Китая

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра страны, заявила во время дебатов с бывшим коллегой из британского минфина Риши Сунаком, что Соединенному Королевству стоит избегать зависимости от КНР. Об этом 25 июля сообщила газета The Telegraph.

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Трасс подчеркнула, что Великобритания и без того находится в зависимости от России в энергетической сфере, однако нельзя повторять эту же ошибку в отношении Китая.

«После ужасающих действий Гонконга и самого последнего безобразия — совместной работы с Россией и ее значительной поддержки со стороны Китая в <спецоперации РФ>… мы должны учиться на ошибках, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, чтобы то же самое случилось в отношениях с Китаем», — подчеркнула Трасс.

Тогда же, во время дебатов, Трасс заявила, что Великобритании не стоит открыто вмешиваться в конфликт вокруг Украины и направлять свои суда в Черное море, чтобы сопровождать баржи с зерном. Она отметила, что, поскольку Украина не является страной — членом НАТО, Лондон не должен напрямую использовать свои силы и ресурсы для помощи Киеву.

25 июля состоялись первые совместные теледебаты основных кандидатов на должность премьер-министра Великобритании — Риши Сунака и Лиз Трасс. О намерении Трасс использовать тему взаимоотношений с РФ в рамках предвыборной кампании 23 июля сообщала газета The Telegraph.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушло свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

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