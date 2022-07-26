Синоптики предупредили о грозе в Москве 26 июля

Гроза, местами кратковременный дождь, переменная облачность и до 30 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей во вторник, 26 июля. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 28 до 30 градусов выше нуля, ночью — до +18 градусов.

На территории Московской области ожидается от 26 до 31 градуса тепла в дневное время суток и от +13 до +18 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 3–8 м/с. В условиях грозы возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Накануне, 25 июля, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что во вторник днем при переменной облачности в Москве сохранится жаркая погода. При этом наиболее благоприятные погодные условия следует ожидать в четверг.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, к выходным в Москву придет похолодание, а до этого в городе ожидаются теплые дни, несмотря на кратковременные дожди. Он добавил, что осадки могут выпадать на протяжении всей недели, при этом угрожающих дождей не прогнозируется.

Столичный комитет городского хозяйства рекомендовал москвичам в условиях плохой погоды быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.