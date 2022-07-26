Дороги Воронежа оказались под водой после ливней

После ливней дороги в Воронеже оказались под водой. Соответствующие кадры появились в распоряжении «Известий» 25 июля.

Так, водители столкнулись с тем, что машины даже не заводились после подобных «заплывов». Некоторые автомобилисты двигались по тротуару, чтобы объехать затопленную дорогу.

25 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал ливни в ряде регионов в ближайшие дни. По его словам, непогода придет в Брянскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую области, Крым и Приморский край.

Ранее, 23 июля, в Сочи в результате мощного ливня река Бзугу вышла из берегов. Непогода коснулась также Хостинского и Центрального районов. Городские территории, цокольные этажи в домах, участки федеральной трассы А-148 в районе дублера подтопило, движение транспорта было перекрыто.