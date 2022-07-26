Лиз Трасс призвала не допускать зависимости Британии от Китая
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что Лондон должен избежать стратегической зависимости от Пекина. Об этом она рассказала во вторник, 26 июля, в ходе дебатов с бывшим коллегой из британского минфина Риши Сунаком.
По словам Трасс, Британия зависима от России в энергетическом плане, и подобную ошибку нельзя допускать в отношениях с китайской стороной.
«После ужасающих действий Гонконга и самого последнего безобразия — совместной работы с Россией и ее значительной поддержки со стороны Китая в <спецоперации РФ>... мы должны учиться из ошибок, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, что то же самое случится в отношениях с Китаем», — указала Трасс.
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