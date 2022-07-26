В Колумбии самолет совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя

В Колумбии пассажирский самолет Airbus 320, следовавший по рейсу Медельин–Богота, совершил аварийную посадку в аэропорту Эль-Дорадо из-за отказа одного из двигателей. Информация об этом появилась на сайте Colombia Detail Zero 25 июля.

Как рассказал пассажир воздушного судна, в середине полета появился шум, который не прекращался до посадки. Он также добавил, что экипаж информировал пассажиров о ситуации и маневрах, которые выполнял авиалайнер.

В авиакомпании Avianca, которой принадлежит самолет, сообщили, что в соответствии с протоколами безопасности компании капитан запросил экстренную посадку.

Ранее, 9 июля, самолет корейской авиакомпании Korean Air, летевший из Стамбула в Сеул, совершил аварийную посадку в Баку после отказа одного от двигателей. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.