Президент Турции Эрдоган назвал неподобающим отношение западных политиков к Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неподобающем отношении западных политиков к президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в эфире телеканала TRT Haber 25 июля.

«Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — рассказал турецкий лидер.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 апреля подверг критике и назвал неприемлемыми слова президента США Джо Байдена, допустившего оскорбительные заявления в адрес президента России во время выступления в Варшаве 26 марта. Песков также подчеркнул противоречивость позиции Вашингтона, который позволяет себе обвинения в адрес России без достаточных на то оснований. В связи с негативными высказываниями Байдена в адрес Путина послу США в России Джону Салливану 21 марта была вручена нота протеста.

Мировые лидеры не поддержали Байдена и критически отнеслись к его антироссийской риторике, предостерегая американского президента от опасной конфронтации с Москвой.

Так, бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил 28 марта, что своими словами Байден по сути объявил новую холодную войну. Обвинения Байдена в адрес президента России можно расценивать как стремление разорвать контакты с российской стороной с целью ее изоляции, уточнил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон 27 марта подчеркнул, что сам он «никогда бы не использовал» подобных слов. Он призвал западных политиков воздержаться от оскорблений президента России, а также от действий, которые способствовали бы эскалации конфликта на Украине.