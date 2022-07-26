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«Газпром» остановит эксплуатацию еще одной турбины «Северного потока»

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На компрессорной станции «Портовая» газового трубопровода «Северный поток» будет остановлена эксплуатация еще одного газотурбинного двигателя Siemens. Об этом 25 июля рассказала пресс-служба компании «Газпром» в официальном Telegram-канале.

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«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — сообщила компания.

Пресс-служба также добавила, что суточная производительность станции «Портовая» с 27 июля составит до 33 млн куб. м.

В тот же день на заявление «Газпрома» отреагировало министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ, которое сообщило о том, что не видит технических причин для сокращения поставок газа по «Северному потоку».

Тогда же независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш в разговоре с «Известиями» спрогнозировал цены на газ и выразил мнение, что реакция рынка в ближайшие дни на остановку еще одной турбины будет крайне значительной. По его словам, можно ожидать и дальнейших всплесков цен вплоть до $2,5 тыс. за 1 тыс. куб. м, но они могут снова снизиться, так как поставки газа по «Северному потоку» имеют низкие объемы по сравнению с общемировыми поставками газа в Европу.

Ранее, 14 и 15 июня, «Газпром» сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть из-за санкций против Москвы.

17 июля стало известно, что канадская сторона отправила турбины, которые находились там на техобслуживании, в Германию. Позже, 21 июля, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил, что турбина доставлена в Германию.

Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать этого не удалось. Немецкая сторона заявила, что проблема якобы в отсутствии таможенных документов с российской стороны.

В «Газпроме» 25 июля рассказали, что получили от Siemens документы от властей Канады по турбинам и изучили их. Также в понедельник в Siemens Energy рассказали, что получили всю необходимую документацию от правительства Германии для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели. При этом там отметили, что не хватает таможенных документов для ввоза турбины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 июля прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока» и сообщил, что турбина для газопровода будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Кроме того, Песков напомнил, что даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства по поставкам. Снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы и, в частности, ФРГ, добавил он.

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