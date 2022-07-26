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Рособрнадзор вручил аккредитации двум школам Харьковской области

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Фото: Министерство обороны РФ
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Первые две школы Харьковской области получили аккредитацию на ведение образовательной деятельности от Министерства просвещения России во вторник, 26 июля. С официальным визитом в Купянск прибыла зампред Госдумы Анна Кузнецова.

«Особо сегодня мы видим миссию педагога. Знания, а именно информацию, человек сегодня может получить везде: из интернета, из СМИ — откуда угодно. А навигацию в жизни, те ориентиры, по которым выбирать эту информацию, как к ней относиться, можете дать только вы. Наверное, настало время, когда нужно переосмыслить в полной мере миссию педагога сегодня», — сказала Кузнецова учителям на церемонии вручения свидетельства об аккредитации школе № 1 Купянска.

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Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, в свою очередь, отметил, что переход на российскую систему образования имеет большое значение для региона.

«Сегодняшний день, несомненно, очередной исторический шаг. То, что вам предстоит делать, я считаю, это героический подвиг каждого педагога — работать в таких сложных условиях», — сказал Ганчев.

Анна Кузнецова во время своей поездки в Харьковскую область также рассказала, что в рамках гуманитарного штаба «Единой России» в регион доставляются продукты, предметы первой необходимости и медикаменты. Она сообщила, что вскоре все нуждающиеся смогут получить необходимую поддержку в полной мере.

21 июля на базе школы № 1 в Мангуше Донецкой Народной Республики открылась первая в Донбассе школа самбо. Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил, что ребята смогут отстаивать честь школы на всероссийских соревнованиях и попытаться добраться до финала, который в этом году планируют провести или в Сочи, или в Краснодаре.

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