Байден заявил о планах провести телефонные переговоры с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден 25 июля заявил о том, что планирует провести телефонные переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на текущей неделе. Запись с брифинга в тот же день была опубликована YouTube-каналом WPRI.

«Таковы мои ожидания, но я дам вам знать, когда все будет согласовано», — рассказал американский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Байден рассказал о своем намерении провести телефонный разговор с председателем КНР 20 июля во время делового визита в Массачусетс. Вероятной темой обсуждения должна стать отмена повышенных тарифов на большую часть экспорта из Китая, введенных еще во времена экс-президента Дональда Трампа, что должно помочь США снизить темпы инфляции в стране.

13 июля азиатские эксперты рассказали «Известиям» о том, что подобный шаг позитивно повлияет на экономическую обстановку и позволит нормализовать торговые отношения между США и Китаем. Такой сценарий обещает быть выгодным для обеих сторон.

3 июня официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сообщил о том, что Китай и Соединенные Штаты возобновили нормальные контакты по торгово-экономическим вопросам, а также прилагают усилия, чтобы решить существующие между сторонами проблемы. Кроме того, стороны что стороны договорились о прагматическом подходе к решению вопросов, отметив, что они будут действовать исходя из интересов КНР, Соединенных Штатов и всего мира.

Торговое противостояние между Китаем и США началось в июле 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры и в том же году направил в ВТО просьбу о проведении консультаций с США по вопросам пошлин. Вместе с тем обе стороны вводили новые обоюдные пошлины на импортируемые товары.

15 сентября 2020 года арбитраж Всемирной торговой организации признал американские пошлины на китайские товары, введенные США в 2018–2019 годах, нарушающими правила международной торговли.

25 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что новая администрация США рассмотрит целесообразность сохранения импортных пошлин на товары из Китая.

При этом в марте 2021 года новый представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай рассказала о том, что таможенные пошлины на поставляемые КНР товары, введенные прошлым президентом США Дональдом Трампом, в правительстве Соединенных Штатов не планируют отменять.