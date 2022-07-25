Полянский указал на право государств отвечать за кибербезопасность

Вопросы международного мира и безопасности в киберпространстве следует курировать государствам, а не частным западным компаниям, заявил в понедельник, 25 июля, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе сессии рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ в 2021–2025 годах.

«Сегодня сфера использования информационно-коммуникационных технологий сравнима с дремучими джунглями, где выживает сильнейший, который и устанавливает свои законы. Таковыми фактически являются развитые страны. Их компании — разработчики и правообладатели информационно-коммуникационных технологий — в погоне за прибылью навязывают свои правила и стандарты другим государствам, их гражданам и экономоператорам, зачастую вопреки национальному законодательству, местным традициям», — приводит постпредство РФ при ООН слова выступления Полянского.

Полянский отметил, что компании ожидают, что «частные нормы и практики Запада станут основой для международного права в сфере информационной безопасности», что, по словам дипломата, можно понять. Однако он подчеркивает, что амбиции «обладателей капиталов» несравнимы с уровнем ответственности в этой сфере, которую должны нести государства.

«Ответственность за вопросы международного мира и безопасности могут нести только государства. Именно от них зависит стабильность в информационном пространстве. Предназначение РГОС как единственного универсального и подлинно демократичного механизма — способствовать формированию системы обеспечения международной информационной безопасности при должном учете интересов всех без исключения государств. На этой стратегической идее выстраивается позиция Российской Федерации», — заявил он.

В конце июня в Израиле государственный контролер страны Матаньягу Энгельман в ходе выступления на ежегодной конференции по кибербезопасности Cyber Week 2022 заявил, что третья мировая война будет проходить в киберпространстве. Он указал, что люди уже в каком-то смысле живут внутри всемирного шоу «Большого Брата», и защиты у граждан мира нет никакой.

18 мая официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в рамках форума по кибербезопасности Positive Hack Days 2022 заявила, что с протекционизмом в отношении западных интернет-монополий, которые ведут агрессивную политику в отношении российского народа, нужно как можно скорее заканчивать. Она пояснила: в текущий исторический период западные монополии ведут агрессивную политику в отношении России и ее граждан, и последних следует защищать.