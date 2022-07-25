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Обозреватель Express рассказал о панике в Германии после заявления «Газпрома»

Express: в Германии началась паника после заявления «Газпрома» о сокращении поставок газа
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Фото: REUTERS
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В Германии началась паника после заявления «Газпрома» о сокращении поставок российского газа до 33 млн куб. м по газопроводу «Северный поток» с 27 июля. Такое мнение высказал обозреватель Джейкоб Пол в статье британской газеты Express в понедельник, 25 июля.

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Как отмечается в публикации, в этой связи министры энергетики ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить чрезвычайный план по экономии газа.

Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия, подчеркивается в материале.

Ранее этим же днем, 25 июля, компания «Газпром» сообщила об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая», что обусловлено окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Так, с 07:00 мск 27 июля ожидается снижение суточной производительности компрессорной станции до 33 млн куб. м.

14 и 15 июня стало известно об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что Siemens из-за антироссийских санкций не могла вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. Поставки газа были снижены. 17 июля стало известно, что канадская сторона отправила оборудование в Германию.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек 21 июля сообщил о том, что турбина доставлена в Германию, однако отказался рассказывать о деталях транспортировки.

Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать этого не удалось из-за якобы отсутствия необходимых документов со стороны «Газпрома». В российской энергетической компании 25 июля рассказали, что получили от Siemens документы от властей Канады по турбинам для «Северного потока» и изучили их. При этом отметили, что документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что турбина для «Северного потока» будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса.

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