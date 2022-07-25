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В Москве пенсионерка перерезала трос промышленному альпинисту

В Москве пенсионерка перерезала трос промышленному альпинисту, находящемуся на уровне 10-го этажа
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Пенсионерка перерезала трос промышленному альпинисту в Москве. Инцидент произошел на улице Домодедовской.

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По данным «Известий», рабочий занимался капитальным ремонтом фасада дома 22 июля. Когда он находился на высоте 10-го этажа, 83-летняя женщина, проживающая на 12-м этаже, перерезала веревки возле окна.

Промышленный альпинист не сорвался и спустился на первый этаж благодаря наличию страховочного троса.

Правоохранительные органы организовали проверку по факту произошедшего.

В столице 23 июля москвичка выпала из окна четвертого этажа, но осталась жива. По информации «Известий», инцидент произошел на юго-западе города. 31-летняя женщина курила у окна и случайно сорвалась вниз. Ее госпитализировали с различными травмами.

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