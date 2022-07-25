МИД РФ указал на замалчивание опасности поставок оружия ЕС Украине

Европейский Союз занимается заведомо проигрышной борьбой с последствиями поставок оружия на Украину вместо того, чтобы прекратить их. Такое заявление 25 июля сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как указала представитель МИДа, последние пять месяцев безостановочного накачивания Украины оружием на Западе старались замалчивать неудобную правду о высоких рисках таких действий для сами европейцев.

Теперь же даже в ЕС, в частности, в Европоле вынуждены открыто признавать, что поставленное украинцам орудие оказывается на черном рынке и попадает обратно в Европу, в руки преступных группировок.

«Вместо принятия решения о прекращении поставок Украине вооружений Брюссель предпочитает заниматься заведомо проигрышной борьбой с последствиями», — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

В том же заявлении Захарова указала на то, что попытки Киева и Брюсселя победить Россию на поле боя являются для них «дорогой в пропасть». Кроме того, она указала на то, что Евросоюз, поставляющий вооружения украинским боевикам, вместе с Украиной несет ответственность за военные преступления, которые совершают украинские радикалы.

19 июля еврокомиссар Тьерри Бретон рассказал о том, что Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить €500 млн на два года для совместных закупок оружия в странах Евросоюза для того, чтобы компенсировать пробелы, образовавшиеся после поставок вооружения Украине. В тот же день сенатор Сергей Цеков прокомментировал решение ЕК, указав на то, что Брюссель продолжает поставлять оружие Киеву, поскольку хочет затянуть конфликт, при этом сама Украина коллективному Западу безразлична.

Ранее, 18 июля, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» сказал, что заявление о том, что запасы оружия в Европе истощаются на фоне помощи Украине, предназначены для выделения средств на покупку американских вооружений. Он подчеркнул, что сейчас, когда страны Восточной Европы освободили свои склады от старой советской боевой техники, их надо заполнить новой, американской.

Западные страны активнее отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины и полное освобождение ДНР и ЛНР.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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