Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ указал на замалчивание опасности поставок оружия ЕС Украине
Общество
Почти половина месячной нормы осадков выпало в Москве за полтора часа
Мир
Глава МИД Румынии назвал взгляды премьера Венгрии неадекватными
Экономика
Мантуров рассказал о готовности РФ обеспечить 25% мирового спроса на неон к 2023 году
Общество
В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 9 августа
Политика
Путин призвал уделить внимание труднодоступным местностям при авиаперевозках
Мир
В МЧС России рассказали об обстрелах автоколонн с гуманитарной помощью для Украины
Мир
В Таллин прибыли корабли военно-морской группы НАТО
Мир
Стационарная связь ЛНР перешла на российскую нумерацию
Мир
Союзные силы пресекли попытку «Кракена» прорвать оборону
Мир
Зеленский уволил командующего спецоперациями Украины
Сюжет:

МИД РФ указал на замалчивание опасности поставок оружия ЕС Украине

Захарова: поставками оружия Украине Европа продолжает инвестировать в военные действия
0
Фото: Global Look Press/US Embassy In Kyiv
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский Союз занимается заведомо проигрышной борьбой с последствиями поставок оружия на Украину вместо того, чтобы прекратить их. Такое заявление 25 июля сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине
И к чему, по оценке России, приведет расширение этих поставок

Как указала представитель МИДа, последние пять месяцев безостановочного накачивания Украины оружием на Западе старались замалчивать неудобную правду о высоких рисках таких действий для сами европейцев.

Теперь же даже в ЕС, в частности, в Европоле вынуждены открыто признавать, что поставленное украинцам орудие оказывается на черном рынке и попадает обратно в Европу, в руки преступных группировок.

«Вместо принятия решения о прекращении поставок Украине вооружений Брюссель предпочитает заниматься заведомо проигрышной борьбой с последствиями», — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

В том же заявлении Захарова указала на то, что попытки Киева и Брюсселя победить Россию на поле боя являются для них «дорогой в пропасть». Кроме того, она указала на то, что Евросоюз, поставляющий вооружения украинским боевикам, вместе с Украиной несет ответственность за военные преступления, которые совершают украинские радикалы.

19 июля еврокомиссар Тьерри Бретон рассказал о том, что Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить €500 млн на два года для совместных закупок оружия в странах Евросоюза для того, чтобы компенсировать пробелы, образовавшиеся после поставок вооружения Украине. В тот же день сенатор Сергей Цеков прокомментировал решение ЕК, указав на то, что Брюссель продолжает поставлять оружие Киеву, поскольку хочет затянуть конфликт, при этом сама Украина коллективному Западу безразлична.

Ранее, 18 июля, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» сказал, что заявление о том, что запасы оружия в Европе истощаются на фоне помощи Украине, предназначены для выделения средств на покупку американских вооружений. Он подчеркнул, что сейчас, когда страны Восточной Европы освободили свои склады от старой советской боевой техники, их надо заполнить новой, американской.

Западные страны активнее отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины и полное освобождение ДНР и ЛНР.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022