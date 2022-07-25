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Ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже в Твери

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Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Заволжском районе Твери из окна квартиры на третьем этаже выпала девочка. Об этом 25 июля сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

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Пострадавшая 2019 года рождения была доставлена в больницу.

Организовано проведение доследственной проверки, уточнили в ведомстве. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

«Следователем осуществлен выезд на место происшествия, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что мальчик выпал из окна на восьмом этаже жилого дома в Дзержинском районе Новосибирска. Спасти его не удалось. Ребенок скончался в медучреждении от полученных травм. Следователи инициировали проверку по факту гибели малолетнего.

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