Telegraph рассказала о нежелании Джонсона уйти в отставку до следующих выборов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в начале июля объявивший о намерении уйти в отставку, в частной беседе отметил, что не хочет покидать пост лидера Консервативной партии до следующих выборов. Об этом 25 июля на своем сайте сообщила газета The Telegraph.

По данным издания, в пятницу во время обеда политик сказал члену палаты лордов и донору партии лорду Краддасу из Шордича, что «хочет бороться на следующих всеобщих выборах в качестве лидера Консервативной партии».

За обедом политики обсуждали кампанию лорда по возможному возвращению Джонсона для второго голосования среди широких масс партии, чтобы подтвердить, считают ли они, что Джонсон должен уйти в отставку.

«Он хочет бороться на следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии... Он также сказал, что, если бы выборы проводились завтра и он бы был лидером Консервативной партии, он бы победил на выборах, и я с ним согласился», — сказал лорд изданию.

Кампанию Краддаса только за одну неделю поддержали более 10 тыс. однопартийцев.

Накануне газета The Times сообщила, что подавший в отставку премьер-министр Великобритании собирается вернуться на пост главы правительства в будущем. Издание подчеркивает, что избиратели принялись за критику ряда консерваторов, которые помогли сместить Джонсона с поста.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков.

Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.