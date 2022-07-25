Зеленский уволил командующего Силами спецопераций

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского лидера 25 июля.

«Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.

Во втором документе указано, что на эту должность назначен Виктор Хоренко.

Галаган возглавил Силы спецопераций ВСУ в августе 2020 года. Он сменил на этом посту Игоря Лунева. Тогда командующему было поручено внедрить более агрессивные методы противодействия возникающим вызовам и адекватно реагировать на провокации со стороны противника.

Ранее 25 июля Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны. Причина решения не уточнялась.

До этого, 17 июля, украинский президент отстранил от должностей генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко. Врио главы СБУ стал Василий Малюк, который до этого был первым зампредседателя службы.

Кроме того, 18 июля, Зеленский заявил, что украинское руководство проводит кадровую ревизию и решает вопрос об увольнении 28 должностных лиц СБУ. По его словам, основаниями для этого стали неудовлетворительные результаты их работы.