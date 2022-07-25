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Мантуров рассказал о готовности РФ обеспечить 25% мирового спроса на неон к 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия сможет к концу текущего года выйти на производство 10%, а к 2023 году — 25% мировых потребностей высокочистого неона.

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Выступая на совещании президента Владимира Путина с правительством, он рассказал, что сегодня на базе МГТУ имени Баумана было пущено в работу полномасштабное производство высокочистого неона. Мантуров отдельно отметил, что коллектив реализовал поставленную властями задачу всего за 3,5 месяца.

«На сегодняшний день в России производится свыше 30% мировых объемов неоногелиевой смеси. На площадке Бауманки мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тыс. куб. м неона в год, это соответствует примерно 10% глобального рынка. А в следующем году нарастим производство до 180 тыс. куб. м, и мы сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей», — пояснил глава ведомства.

Мантуров отметил, что высокочистый неон крайне необходим для микроэлектронных фабрик по всему миру, занимающихся выпуском микрочипов. Он добавил, что РФ готова вести переговоры с зарубежными партнерами и готова на взаимовыгодных условиях обсуждать как поставки чистых газов из российского сырья, так и оказание услуг по очистке сырья из других стран.

В пресс-службе Минпромторга рассказали, что Мантуров лично посетил в понедельник 25 июля МГТУ имени Баумана для того, чтобы принять участие в запуске производства.

В начале июня стало известно, что до конца года Россия ограничила экспорт инертных газов, в том числе неона. К таким газам относятся аргон, гелий и другие. Они используются для производства полупроводников, из которых, в свою очередь, делают микросхемы. Как следует из постановления правительства, экспорт газа будет доступен только по решению кабмина, на основании предложений Минпромторга.

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