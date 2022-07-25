В Крым прибыл пятимиллионный пассажир поезда

В Крыму встретили пятимиллионного пассажира поезда. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщила пресс-служба компании-оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

«У «Таврии» – пятимиллионный пассажир! Им стал 43-летний житель Тамбова Сергей Николаевич», — приводит сообщение ИА «Крыминформ».

Мужчина — индивидуальный предприниматель. Вместе с супругой Галиной Владимировной и двумя дочерьми он сел в поезд номер 28 на станции Мичуринск накануне днем. 25 июля они прибыли в Симферополь.

Как отмечается в материале, семья приехала в республику уже в четвертый раз. Но до этого они добирались на полуостров на автомобиле. Из Симферополя они отправились на отдых в Алушту.

Ранее, 15 июня, были опубликованы результаты исследования туристического сервиса RUSSPASS, согласно которым наиболее популярными местами для летнего отдыха в России оказались Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Как выяснили эксперты, при выборе билетов на транспорт россияне отдают предпочтение поездам в четыре раза чаще, чем самолетам. Среди курортных направлений для поездок на поезде в июне-августе туристы традиционно выбирают Республику Крым и Краснодарский край.