«Газпром» объявил об отключении еще одной турбины «Северного потока»

Российская энергетическая компания «Газпром» объявила об остановке эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». Об этом пресс-служба компании сообщила 25 июля в официальном Telegram-канале.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens», — говорится в сообщении.

Суточный объем прокачки газа с 27 июля составит 33 млн куб. м.

В свою очередь в министерстве по делам экономики и защиты климата Германии заявили, что не располагают данными, которые бы указывали на наличие технических причин для сокращения поставок газа по трубопроводу «Северный поток».

В этот же день независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш в беседе с «Известиями», прогнозируя цены на газ, заявил, что реакция рынка в ближайшие дни на остановку еще одной турбины будет крайне значительной. По его словам, можно ожидать и дальнейших всплесков цен вплоть до $2,5 тыс. за 1 тыс. куб. м, но они могут снова снизиться, так как поставки газа по «Северному потоку» имеют низкие объемы по сравнению с общемировыми поставками газа в Европу.

Ранее, 14 и 15 июня, «Газпром» сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что Siemens из-за антироссийских санкций не могла вернуть турбины. Оборудование находилось в Канаде на техобслуживании. Поставки газа были снижены. 17 июля стало известно, что канадская сторона отправила оборудование в Германию. Позже, 21 июля, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил, что турбина доставлена в Германию.

Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать этого не удалось. Немецкая сторона заявила, что проблема якобы в отсутствии таможенных документов с российской стороны.

В «Газпроме» 25 июля рассказали, что получили от Siemens документы от властей Канады по турбинам и изучили их. Также в понедельник в Siemens Energy рассказали, что получили всю необходимую документацию от правительства Германии для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели. При этом там отметили, что не хватает таможенных документов для ввоза турбины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что турбина для «Северного потока» будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Кроме того, Песков напомнил, что даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства по поставкам. Снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы, и в частности, ФРГ, добавил он.