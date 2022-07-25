Названа доля верящих в любовь с первого взгляда петербуржцев

Каждый второй житель Санкт-Петербурга (52%) верит в любовь с первого взгляда. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает 78.ru со ссылкой на исследование SuperJob.

При этом, как отмечается в материале, в 2012 году в такую любовь верили 7 из 10 опрошенных. Таким образом число таких людей снизилось на 20%.

Также в этот раз 32% респондентов заявили, что относятся к любви с первого взгляда со скепсисом. По их мнению, для того чтобы влюбиться, сначала нужно хорошо узнать человека.

Также сообщается, что мужчины чаще, чем женщины (56% против 45%), верят в моментальную любовь, а респонденты старше 45 лет — чаще чем те, кому менее 34 лет (58% против 47% соответственно).

14 февраля врач-эндокринолог Екатерина Шереметьева рассказала, что ощущение «бабочек в животе» является реакцией нервной системы на повышение количества гормонов радости.