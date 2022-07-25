Спасатели достали щенка из колодца в Орловской области

Спасатели достали щенка из колодца в деревне Образцово Орловского муниципального округа. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает InfoOrel.ru.

Инцидент произошел накануне, 24 июля, в 19.19. В областную поисково-спасательную службу позвонил мужчина и попросил о помощи. Животное достали из колодца при помощи кинологической петли.

4 июля сообщалось, что на пруду в поселке Мулловка Ульяновской области спасли лебедя. О птице с поврежденным крылом в минприроды региона сообщили местные жители. Решается вопрос о передаче лебедя в зоопарк.