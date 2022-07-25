Дом сгорел из-за попадания молнии в Вологодской области

Один человек пострадал в результате пожара в Сокольском районе Вологодской области. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел ночью 25 июля в деревне Пыхмарево в 4:59. На тушение выезжали четверо пожарных и две единицы техники.

Хозяин дома повредил ногу, спасаясь из огня.

По предварительным данным, причиной пожара стал удар молнии.

23 июля в результате пожара в частном доме в штате Сулия Венесуэлы погибли десять человек, из них шестеро детей. Отмечается, что возгорание дома в частном секторе Хесуса Марии Семпрума произошло накануне. Деревянная постройка выгорела полностью.