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Глава МИД Румынии назвал взгляды премьера Венгрии неадекватными

Глава МИД Румынии Адреску назвал неадекватными взгляды венгерского премьера по Украине
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Фото: REUTERS
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Бухарест не разделяет «неадекватные взгляды» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, затрагивающие европейскую солидарность и поддержку Украины. Об этом в понедельник, 25 июля, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску в ответ на недавнее выступление венгерского премьера в румынском городе Бэиле-Тушнад.

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Ранее Орбан, выступая на мероприятии, организованном 23 июля венгерским сообществом Румынии, заявил, что если бы президентом США оставался Дональд Трамп, а канцлером Германии — Ангела Меркель, то конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также отметил, что «санкции не пошатнули Москву», и допустил, что действия РФ положат конец западному господству и однополярному миру.

Со своей стороны Адреску указал, что Румыния дистанцируется от подобных взглядов.

«Каждое государство определяет свои позиции по международным вопросам так, как считает нужным, но, как известно, Румыния не разделяет этих неадекватных взглядов, поскольку они затрагивают европейскую солидарность в отношении акции в поддержку Украины», — заявил глава румынского МИДа в эфире телеканала Digi 24.

Он добавил, что Румыния прискорбно относится к тому, что такие идеи распространяются с ее территории в условиях «сложного глобального контекста, с которым всем приходится сталкиваться».

До этого, в начале июля, министр экономики Румынии Флорин Спэтару заявил, что страна имеет все необходимые условия для того, чтобы сыграть ключевую роль в будущем восстановлении Украины. По его словам, на это будет выделена значительная сумма денег. Спэтару добавил, что уже сегодня Румыния предоставила возможность многим украинским беженцам получить работу и интегрироваться в европейское общество.

В апреле стало известно, что Румыния присоединилась к антироссийским санкциям, которые последовали в ответ на проводимую с конца февраля спецоперацию по защите Донбасса. В частности, Бухарест запретил судам, зарегистрированным в России, заходить в румынские порты на Черном море или на Дунае. Запрет, установленный на европейском уровне, также коснулся яхт и прогулочных судов.

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