В Брянской области к концу июля отремонтируют мост

В Брянском районе Брянской области продолжается капитальный ремонт моста через ручей в деревне Глаженка. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Мост расположен на автодороге Брянск – Сельцо. Его ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас рабочие фрезеруют асфальтобетонное покрытие, уширяют его и заливают бетоном.

Как заявил начальник управления автомобильных дорог Брянской области, работы закончатся к концу июля.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что в центре Омска планируют комплексно отремонтировать улицы Некрасова и Голика. Большую часть средств на эти цели выделят из регионального бюджета.