ДТП с участием квадроцикла произошло в Калуге

Квадроцикл столкнулся с автомобилем в Калуге, в результате пострадал один человек. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила газета «Весть» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Авария произошла накануне, 24 июля, в деревне Нижняя Вырка в пригороде Калуги.

«Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля «Киа» и квадроцикла «Ямаха», — говорится в сообщении МЧС.

На место выезжали девять сотрудников экстренных служб.

19 июля три человека погибли, еще трое получили травмы и были госпитализированы в результате ДТП в Башкирии. Инцидент произошел на 196 км федеральной трассы Уфа – Оренбург около 05:00 по местному времени (03:00 мск).