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Тройное ДТП произошло в Тверской области из-за уснувшего водителя

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ДТП с участием трех автомобилей произошло в Калининском районе Тверской области. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел ранее в этот день на 163-м км дороги М-10. 47-летний водитель Jeep Grand Cherokee уснул за рулем и врезался в столб, а затем в машину LADA Largus, которая ехала в попутном направлении. Lada столкнулась с фурой Mercedes Actros, которая стояла в парковочном кармане.

В результате ДТП пострадал один человек — водитель Lada.

19 июля три человека погибли, еще трое получили травмы и были госпитализированы в результате ДТП в Башкирии. Инцидент произошел на 196 км федеральной трассы Уфа – Оренбург около 05:00 по местному времени (03:00 мск).

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