Нетрезвый сыктывкарец вызвал «скорую» и сбежал от медиков

Отдыхавший на реке Сысола нетрезвый житель Сыктывкара вызвал себе скорую помощь, а после сбежал от врачей. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает ИА «Комиинформ».

Инцидент произошел накануне, 24 июля. По телефону мужчина объяснил, что плохо себя чувствует. Когда медики приехали, он начал убегать от них. Врачи вызвали спасателей.

Сыктывкарский отряд «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС прибыл на берег реки вместе с лодкой, однако мужчина уже спал на берегу, поэтому помощь не потребовалась. Медики также вызвали отряд полиции.