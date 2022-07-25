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Жителям Ульяновской области пообещали крупный град и сильный ветер

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Синоптики спрогнозировали крупный град ночью и днем 26 июля. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает ulpravda.ru.

Как отмечается в материале, в регионе ожидаются крупный град, ливни, гроза с усилением ветра до 25 м/с.

«Уровень опасности повышен до «оранжевого». Службы городского жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности», — заявили в пресс-службе администрации Ульяновска.

Ранее в этот день ГУ МЧС России по Крыму сообщило, что в ближайшие два дня в республике ожидаются сильные ливни и ветер. В МЧС предупредили, что при таких погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на различных объектах.

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