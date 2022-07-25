У пенсионера в Астраханской области похитили продукты

62-летний житель Приволжского района Астраханской области обратился в полицию с заявлением о похищении продуктов. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает «Астрахань-24».

Мужчина рассказал, что неизвестный проник в помещение летней кухни его домовладения, откуда похитил продукты и скрылся. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в суд передано уголовное дело по факту мошенничества организованной преступной группы. Злоумышленники похитили свыше 3,8 млн рублей у 16 пенсионеров. Двое обвиняемых выполняли роль курьеров. Они приезжали к потерпевшим, забирали деньги и вносили их на подконтрольные преступной группе счета.