В Самарской области из-за сильного ветра обрушилась водонапорная башня

В Красноармейском районе Самарской области из-за сильного ветра обрушилась водонапорная башня. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на районную администрацию.

Инцидент произошел в поселке Дубровка сельского поселения Волчанка.

«В результате порывов ветра и частичным прекращением подачи воды в виду низкого давления в системе водоснабжения на заседании районной КЧС и ОПБ 25.07.2022 года принято решение о введении на территории пос.Дубовка чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении администрации.

Как отмечается в материале, в поселок временно подвозят воду. Сейчас на месте проводятся аварийно-восстановительные работы.

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