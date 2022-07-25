В Омской области лошадь протащила подростка волоком больше километра

Лошадь протащила волоком более километра 14-летнего подростка в Омской области, мальчик погиб. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

Как уточняет altapress.ru, инцидент произошел в Черлакском районе области. Ребенок на лошади помогал пасти коров отчиму. В какой-то момент его лошадь ускорилась, он не смог удержаться в седле. Мальчик упал, но его нога застряла в стремени. В результате лошадь протащила ребенка больше километра.

Подросток умер от черепно-мозговой травмы. Сейчас правоохранители проводят проверку, после которой дадут правовую оценку действиям отчима.

28 июля прошлого года десятилетний мальчик в Тыве погиб в результате падения с лошади, его нога застряла в стремени, и животное протащило его километр по земле.