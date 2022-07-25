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Женщина открыла стрельбу в аэропорту Далласа

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Фото: соцсети
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В аэропорту американского города Даллас (штат Техас) в понедельник 25 июля женщина открыла стрельбу, о пострадавших не сообщается.

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Как рассказал глава полицейского управления Далласа Эдди Гарсия, в районе 11 часов утра по местному времени (19:00 мск) 37-летняя женщина зашла в здание местного аэропорта Лав-филд. Уточняется, что она сразу направилась в уборную, откуда вышла уже в другой одежде.

«Затем она достала пистолет и открыла стрельбу», — рассказал глава полиции Далласа в ходе пресс-конференции, транслировавшейся американскими телеканалами.

По его словам, женщина произвела несколько выстрелов, большая часть которых угодила в потолок.

Глава полиции также добавил, что женщина была задержана дежурившим на месте представителем правоохранительных органов, который открыл ответную стрельбу. В результате его действий женщину удалось задержать. На данный момент она находится в одной из местных больниц.

Гарсия подчеркнул, что на данный момент угроза миновала. Полиция проводит расследование инцидента.

Ранее, 24 июля, в общественном парке Пек в Лос-Анджелесе произошла стрельба, в результате которой двое человек скончались. Отмечается, что еще пять пострадавших находятся в медицинском учреждении. Все они в возрасте от 23 до 54 лет. К настоящему времени у полиции нет подозреваемых, расследование и поиски продолжаются. Уточняется, что официально неизвестно, действовал ли преступник один или их было несколько.

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