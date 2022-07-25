Тело мужчины вытащили из Оки в Рязанской области

В Рыбновском районе Рязанской области из Оки вытащили тело мужчины. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Как отмечает РИА «7 новостей», тело было найдено в районе села Костино в месте, которое не было оборудовано для купания.

В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области 62INFO.ru уточнили, что личность установлена. Это мужчина 1981 года рождения.

17 июля шестилетний мальчик утонул в реке Цна в районе пляжа «Парус» в Тамбове. Ребенок играл в воде в специально отведенной для купания детей зоне. Он нырнул в воду и пропал из поля зрения отца. Спустя некоторое время мальчика достали из воды, он был без сознания. Прибывшие на место врачи не смогли спасти жизнь ребенка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.