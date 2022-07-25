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Жителям Тамбовской области пообещали жаркую погоду в ближайшие дни

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В Тамбовской области во второй половине дня 26 июля, а также 27 и 28 июля ожидается жаркая погода. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Как уточняется в материале, воздух прогреется до 30 градусов.

В региональном управлении МЧС предупредили, что в жаркую погоду не следует долго находиться на солнце. Также стоит снизить физические нагрузки и пить как можно больше жидкости. При этом желательно надевать на себя легкую светлую одежду из натуральных тканей, таких как хлопок, шелк или лен.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения 01, с мобильного — 101.

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