Житель Заполярья спас тонувшего в реке Кола ребенка

В Кольском районе Мурманской области мужчина спас тонувшего в реке Кола четырехлетнего ребенка. Об этом рассказала местная жительница в социальных сетях.

Как отмечает ИА «Би-порт», инцидент произошел 6 июля в поселке Зверосовхоз. Одна из женщин на пляже кормила своего сына, в воде оставался еще один ребенок. В какой-то момент он ушел под воду. Муж женщины бросился спасать мальчика. Его нашли под водой без сознания.

«Мой муж делал [ребенку] непрямой массаж сердца, а другой мужчина искусственное дыхание, его жена приводила в чувство маму и помогала в вспомогательных делах», — рассказала местная жительница.

По ее словам, ребенка «вытащили с того света».

В июне шестилетняя девочка погибла, упав в реку в Башкирии. Инцидент произошел в Стерлитамакском районе. В июле в реке Белой в Стерлитамакском районе утонул 16-летний подросток. Тело мальчика нашли лишь на второй день.