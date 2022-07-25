Британский турист погиб в Греции от удара винтом вертолета

В Греции погиб турист из Великобритании, которого задело вертолетным винтом, об этом 25 июля сообщила на своем сайте газета Efsyn.

По ее данным, инцидент произошел в 18:30 по местному времени (совпадает с мск) в пригороде Афин городе Спате.

По предварительной информации, в районе Агиос Георгиос группа англичан наняла вертолет. По случайности, 22-летний мужчина оказался сзади вертолета, винт нанес ему смертельные травмы.

В апреле 2019 года в американском городе Плант-Сити 72-летнего мужчину убило оторвавшейся лопастью вертолета, который совершил аварийную посадку на шоссе. Из-за жесткой посадки одна из лопастей ударилась о телефонный столб, сломалась и отскочила в проезжавший неподалеку автомобиль. Погиб пассажир, водитель был госпитализирован.