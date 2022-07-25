Боксер Эдуард Трояновский рассказал об ожиданиях от поединка Дацика и Монсона

Зрителей ждет зрелищный поединок Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона, выразил свое мнение 25 июля боксер Эдуард Трояновский.

«То, что выступает Дацик, — это очень интересно. Он сделал большой рывок. Если взять его прошлое и настоящее — он поменялся кардинально», — подчеркнул спортсмен.

Он отметил, что Дацик готов драться по любым дисциплинам, и уточнил, что для Монсона «это не очень хорошо».

Накануне боец MMA Александр Шлеменко заявил, что Дацик является фаворитом в поединке против легенды смешанных единоборств Монсона. По его мнению, американец будет переводить поединок в борьбу. Эта не самая сильная сторона его соперника, поэтому тот постарается ошарашить ударами.

Монсон 20 июля рассказал «Известиям», что еще в детстве интересовался культурой и историей России и он прочувствовал русскую душу задолго до получения паспорта РФ. Также он сказал, что он «на 100% больше русский», чем Дацик. На следующий день Дацик упрекнул боксера в незнании русского языка.

Предстоящий бой станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он пройдет 5 августа. Зрители также увидят схватку Гаджи Автомата и бразильского бойца Фернандо Родригеса. Кроме того, на ринге появятся Святослав Коваленко и Саша Стоун.