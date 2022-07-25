Активисты очистили от мусора берега реки Маны в Красноярском крае

В Красноярском крае активисты расчистили от мусора берега реки Маны. В акции приняли около 20 человек, сообщает 25 июля ИА KrasnoyarskMedia.

Экологический десант проследовал по маршруту село Нарва – поселок Большой Унгут. Активисты проследовали по реке на катамаранах и байдарках, останавливаясь для уборки.

В общей сложности от мусора были расчищены 16 туристических площадок, как организованных, так и «диких». По словам участников акции, чаще всего люди оставляют после себя пластик, консервные банки и влажные салфетки.

В течение двух дней было собрано шесть больших мешков мусора. Организаторы сдадут отходы на утилизацию.