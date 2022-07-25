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Польша отказалась делиться газом с другими странами Евросоюза
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Польша отказалась делиться газом с другими странами Евросоюза

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Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в понедельник 25 июля заявила, что страна не собирается делиться природным газом с другими странами Евросоюза.

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Министр пояснила, что 26 июля пройдет встреча ЕС, посвященная энергетической безопасности.

«То, что предложила Европейская комиссия, — новый механизм газовой солидарности. Что неприемлемо в предложениях — попытка навязывания обязательных механизмов редукции», — рассказала она.

Москва подчеркнула, что в текущей ситуации государства нельзя соглашаться на такой шаг, так как никто не знает, какой будет предстоящая зима. Она подчеркнула, что что в нынешней ситуации можно обсуждать только добровольные механизмы либо экономию в отдельных странах.

Министр также добавила, что хранилища Польши в данный момент полны, в отличии от 11 стран Европейского союза, которые уже сегодня ввели ограничения. Она пояснила, что Польша не нуждается в ведении этих ограничений.

Чиновница подчеркнула, что Польша является не единственным государством, которое не одобряет инициативу ЕС. Кроме Польши отрицательно высказались Греция, Кипр, Мальта, Португалия и Испания. Как отметила Москва, идея Еврокомиссии была составлена «на коленке».

Ранее 25 июля стало известно, что представители министерства энергетики Франции не поддержали план Еврокомиссии по сокращению в странах Евросоюза спроса на газ на 15% на период с августа по апрель. Кроме того, Греция заявила о намерениях выйти из этого плана.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 25 июля призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России.

Еврокомиссия 20 июля предложила странам Евросоюза поставить цель сократить спрос на газ на 15% с августа 2022 по апрель 2023 года. Такие меры позволили бы государствам повысить энергобезопасность и уменьшить зависимость от поставок. Предложено также ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа.

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