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В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 9 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Власти Крыма продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности в ряде районов до 9 августа. Об этом 25 июля на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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По его словам, мера принята для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан.

Он будет действовать в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах региона.

Также «желтый» уровень террористической опасности будет действовать на объектах транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики и многих других.

«Безопасность Республики Крым, её жителей и гостей обеспечивается правоохранительными органами и силовыми структурами. В регионе сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется органами власти всех уровней», — отметил Аксенов.

20 июня Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Как сообщил Аксенов, более 90 человек были эвакуированы с буровых платформ (на момент удара там находилось 109 человек). Трое пострадавших доставлены в больницу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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