Около 140 млн рублей направили на ремонт улицы Волжской в Красноярске

В Красноярске определили подрядчика на ремонт улицы Волжской. Стоимость контракта с ним составила около 140 млн рублей, сообщает городская администрация.

Победителем торгов стала компания «Промстрой». Рабочие должны будут отремонтировать отрезок Волжской от улицы Мичурина до Аральской. Его протяженность составляет 1,7 км.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, дорогу расширят до четырех полос, а само дорожное покрытие полностью обновят. Также на участке обустроят водоотведение, тротуары, освещение и остановки общественного транспорта, а у дома № 63 появится пешеходный переход.

Начать работы планируется в начале августа. Их общая стоимость составит 139,2 млн рублей.