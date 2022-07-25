Мурашко заявил о снижении уровня смертности онкобольных на 4,5%

Уровень смертности россиян от онкологических новообразований снизился на 4,5% за три года. Об этом заявил в понедельник, 25 июля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Это очень хороший результат для таких тяжелых заболеваний», — сказал Мурашко на совещании президента Владимира Путина с правительством РФ.

Глава Минздрава также отметил эффективность терапии онкологических заболеваний. Так, одногодичная летальность у пациентов со злокачественными образованиями снизилась на 8,6%, а пятилетняя выживаемость среди онкобольных увеличилась на 5,5%.

Помимо этого, Мурашко указал на то, что у многих пациентов онкологию выявили на ранних стадиях, это позволило снизить число летальных случаев.

В этом же месяце главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям» о необычном симптоме рака, который может выявить заболевание на ранней стадии. Среди таких неожиданных и редких предвестников онкологии врач назвал гиперергическую реакцию на укусы комаров и мошек, когда в месте укуса появляются большие пятна гиперемии с отеком.

Серяков отметил, что данный симптом может проявиться за 10–20 лет до развития или диагностирования хронического лимфолейкоза и лимфом низкой степени злокачественности. Поэтому эксперт призвал ориентироваться не только на свое самочувствие, но и регулярно проходить профилактические обследования.