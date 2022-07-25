Строительство арендного жилья для бюджетников начнут в Иркутске в декабре

В Иркутске до конца 2022 года планируют начать строительство первого многоквартирного дома для аренды жилья для бюджетников. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам зампредседателя правительства области Павла Писарева, под строительство рассматривается три перспективных участка. Из-за местоположения и инвестиционной привлекательности приоритетным вариантом является земля на улице Верхняя Набережная.

Предполагается, что до конца декабря 2022 года застройщик завершит разработку проектной документации и в том же месяце выйдет на участок для начала строительства. Сдать объект планируется в 2024 году.

Кроме того, властями уже принято решение о том, что в стоимость 1 кв. м для заключения договора долевого участия будут включены чистовая отделка, бытовая техника и мебель.

Арендное жилье в возведенном доме планируется предоставлять работникам бюджетной сферы. Городские власти рассматривают возможность субсидирования такой аренды.