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Эксперт оценил возможный рост мировых цен на газ

Энергоэксперт Плявиньш: реакция рынка на остановку еще одной турбины «Северного потока» будет значительной
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Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt
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Предсказать цены на газ в краткосрочной перспективе достаточно проблематично, но реакция рынка в ближайшие дни на остановку еще одной турбины «Северного потока» будет крайне значительной. Таким прогнозом 25 июля поделился с «Известиями» независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш.

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«В связи с тем что биржевой рынок газа обладает схожими с рынком нефти проблемами с волатильностью, предсказывать цены на газ в краткосрочной перспективе достаточно проблематично», — отметил он.

По словам специалиста, этот инфоповод говорит о неоправданности ожиданий некоторых инвесторов, ожидающих наращивания поставок газа по трубопроводу после ремонта трубы.

«С другой стороны, общий объем поставляемого по трубопроводу газа и так достаточно невелик по сравнению с европейским потреблением, поэтому снижение объемов в натуральном выражении будет достаточно небольшим», — продолжил эксперт.

Однако реакция рынка в ближайшее время будет значительной, особенно на фоне новостей о том, что без серьезных ограничений преодолеть зиму Европе будет невозможно.

Можно ожидать и дальнейших всплесков цен вплоть до $2500 за 1 тыс. кубометров, но они могут снова снизиться, так как поставки газа по «Северному потоку» имеют низкие объемы по сравнению с общемировыми поставками газа в Европу, заключил он.

Ранее в понедельник в министерстве экономики и защиты климата ФРГ заявили, что в Германии не располагают данными, которые бы указывали на наличие технических причин для сокращения поставок газа по трубопроводу «Северный поток».

Таким образом правительство Германии отреагировало на заявление российской госкорпорации «Газпром» о вынужденной остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая». Как уточняется, суточная производительность компрессорной станции с 07:00 мск 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки.

В июне была также частично снижена прокачка по газопроводу из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада отказывалась вернуть российской стороне после техобслуживания из-за санкций. Вследствие этого поставки газа были снижены. 17 июля стало известно, что канадская сторона все-таки отправила оборудование в Германию.

Турбину должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать это не удалось.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что турбина для «Северного потока» будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса.

Он также напомнил, что Россия всегда выполняла свои договоренности по поставкам топлива, даже в самые сложные времена, продолжая подавать газ в ЕС. При этом он подчеркнул, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы, и в частности ФРГ.

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